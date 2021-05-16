В Исландии семя, которая владеет землей, где находится вулкан Фаградальсфьялл получила потенциальные предложения от первых покупателей, готовых выложить крупную сумму.

Женщина, которая рассказала о столь необычной ситуации, является одной из 19 наследников, владеющих территорией фермы, известной как Граун. Ученые заявили, что вулкан Фаградальсфьялл может извергать лаву годами, его посетили уже более 10 тысяч туристов. Для того, чтобы сделать посещение более комфортным и безопасным, власти сделали 3,5 километровую пешеходную дорожку.

Отмечается, что возле огненной горы будет устроен сервисный центр и стоянка. При этом туристические компании получают специальную лицензию на работу и проведение экскурсий. Также особенное разрешение требуется для тех, кото хочет подлететь к вулкану на вертолете.

Читайте также, в Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположенный на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

Кроме того, один из самых древних вулканов мира Суфриер, который находится на карибском острове Сент-Винсент, начал активно извергаться. Сейсмологи из Университета Вест-Индии уже отметили, что происходит "взрывное извержение".

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