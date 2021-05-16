І починаємо ми з подій на Близькому Сході. Ситуація там, наче на пороховій бочці. Ізраїль та арабський світ знову балансують на межі війни. В Ізраїлі, по всій країні не стихають сирени, які повідомляють про ракетні обстріли із сектора Газа, а в п'ятницю - ще й з території Сирії.

Тільки за офіційними даними, цього тижня в Ізраїлі загинуло щонайменше 10 людей, у секторі Газа - понад сто. Серед них є діти.

В Ізраїлі люди ховаються в підвалах і сховищах. Є руйнування. Та їх було б ще більше, якби не система "Залізний купол", який уже охрестили оборонним Ноєвим ковчегом для юдеїв.

Ізраїль відкинув усі пропозиції про перемир'я і заявив, що бойовики ХАМАС заплатять високу ціну за атаку. Коли нарешті запанує мир на землі обітованій? І що спровокувало нову хвилю загострення цього разу? Матеріал нашого кореспондента з Близького Сходу - Антона Готліба.

Таких обстрілів Ізраїль не знав навіть 2014-го під час операції "Незламна скеля". Понад дві тисячі ракет за три доби. Під вогнем - південь і центр країни - район великого Тель-Авіва, де живуть близько трьох мільйонів людей.

Найбільше перепало місту Ашкелон, воно найближче до Гази. В один із днів по ньому дали залп у 150 ракет за п'ять хвилин. Сирени вили безперестанку. Багато снарядів влучили в житлові будинки. Над містом дві доби висіли стовпи густого чорного диму, ракета влучила в нафтосховища. Ось тут снаряд поцілив у фундамент будинку, зруйнував магазин і музичну школу. Інструменти - побиті осколками...

Тамара Юсмас, викладачка музики:

Весь инвентарь пострадал и вообще, я не знаю, что мы будем делать и где мы будем работать. Дело мои плачут навзрыд, звонят мне все ученики и со слезами, нет, не со слезами, а именно - навзрыд плачут.

Цей будинок від прямого влучання врятувало дерево, ракета здетонувала, і фасад прошило віяло уламків. Пробили стіни, вікна та поранили кількох людей. Артем показує вхідні двері, вони сталеві, але наскрізь пробиті осколком. Він із сім'єю встиг сховатися в кімнату-бомбосховище за кілька секунд.

Артем, житель Ашкелона:

Вошли в комнату (укрепленную) и когда из нее вышел, здесь был дым, нельзя было тут находиться..

На вулиці місцеві оглядають машину - розбите скло, весь корпус у дірках. Відновленню не підлягає.

Тетяна Гуревич, жителька Ашкелона:

Ночь у нас была тяжелая, не спали, были большие взрывы. Грохнуло прямо возле дома, вышли, соседи позвонили, говорят, у вас машина пострадала. Мы вышли, вот увидели такое. Ну, спасибо господи, что взял машиной, все живы-здоровы, это самое главное.

А це відео зняв наш колега, журналіст - Сергій Ауслендер. Ось за такими правилами зараз живуть ізраїльтяни.

Сергій Ауслендер, житель Ізраїлю:

Вот сейчас в Ашкелоне сработала система воздушной тревоги. Надо выйти из машины, переместиться в убежище или какое-то безопасное место. Сейчас мы выходим и идем в место, где безопасно. Слышны разрывы, это "Железный купол" перехватывает ракеты. Вот сейчас опять слышно разрыв. Сирена стихла, но нужно находиться где-то в безопасном месте, в укрытии в течение некоторого времени, потому что осколки сбитых ракет могут успасть на землю.

У байки про примітивні палестинські ракети, зроблені з водопровідних труб, вже давно ніхто не вірить. Це потужна далекобійна зброя, деякі модифікації можуть навіть пробивати бетон сховищ. Ось будинок - наскрізь прошитий ракетою, загинула жінка. Ізраїльська армія відповіла ударами з землі й повітря від потужних бомб багатоповерхівки в Газі складалися, мов карткові будиночки. По Газі стріляли танки й артилерія, з моря - кораблі ізраїльського флоту. Руйнування величезні, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, понад 120 убитих і близько тисячі поранених. Бракує місць у лікарнях, немає ліків і води.

Це відео в Ізраїлі назвали "Зоряні війни". Система протиракетної оборони "Залізний купол", яка не має аналогів у світі, перехоплює палестинські ракети. Потужний балістичний комп'ютер прораховує траєкторію польоту і збиває тільки ті, що становлять загрозу. На кожну ракету, випущену з Гази, витрачають по два перехоплювачі, щоб гарантовано її поцілити. Але навіть за такої ефективності всі ракети збити не вдається.

Ракета влучила ось сюди й пошкодила шість будівель навколо - це житлові будинки. Усі вони споруджені ще у 50-60-х роках, у них немає сховищ, і мешканці змушені рятуватися, виходячи з квартир на сходи. Страшно уявити, що могло б статися в Ізраїлі, якби не "Залізний купол", який перехоплює 90 відсотків снарядів.

Ескалація почалася з Храмової гори туди, до мечеті Аль-Акса, третьої за значимістю ісламської святині, не пускали мусульман із міркувань безпеки. Почалися сутички з поліцією, які переросли в бої. А тут ще Верховний суд ухвалив рішення про виселення арабських сімей із будинків у кварталі Шейх-Джарра.

Питання про власність там заплутане, справу розглядали 10 років. Але історичні та юридичні тонкощі нікого не цікавили. Хамас заявив, що починає операцію "Меч Єрусалима". У відповідь Ізраїль розгорнув акцію "Страж стін".

Операція, яку провело ізраїльське командування, певно, увійде в підручники як класичний приклад військової хитрості. Згодом з'ясується, що її готували кілька років. Напередодні армійська пресслужба в Твіттері розмістила повідомлення: "Повітряні й наземні сили ізраїльської армії ведуть бойові дії в Секторі Газа".

У темряві танки й піхота пішли в наступ. Підрозділи Хамас, щоб відбити наступ, зайняли позиції в тунелях, розгалужену мережу яких називали "Метро Хамас". Але наступ раптом зупинився біля самого кордону.

А на позиції бойовиків, укриття й тунелі обрушився шалений удар авіації, артилерії і танків. Метро Хамас - зруйноване, втрати - сотні бійців. Виявилося, що повідомлення про "наступ наземних сил" було навмисною дезінформацією. І керівництво Хамас купилося на це.

Удар по Хамас був важким. Але вцілілі загони швидко оговталися від шоку й відновили обстріл. А в країні сталося неймовірне: повстали ізраїльські араби. У містах зі змішаним населенням почалися погроми. У Лоді влада на добу втратила контроль. Араби палили синагоги й поліцейські відділки, трощили все на шляху. Потім почали стріляти. Є вбиті й поранені.

У Лоді ввели частини прикордонного загону спецпризначення. Але ситуація вже була некерованою, почалися погроми - у відповідь. На набережній Бат-Яма єврейські радикали лінчували араба й потрощили арабські крамниці. Ось кафе "Вікторія", повністю знищене - власник араб-християнин, тримав це місце майже чверть століття.

Генрі Сасіна, власник кафе:

Мені друзі сказали, що тут очікуються заворушення, я закрив кафе й поїхав додому. І вже ввечері по телевізору побачив, як трощать мій заклад. Я тут працюю вже понад 20 років, завжди справно сплачував податки, з усіма дружив, мене пів міста знає. За що мені все це?

Зараз в'їзди й виїзди в арабські квартали перекриті блок-постами поліції. Шукають учасників заворушень - з обох боків.

Михайло Зінгерман, прессекретар поліції Ізраїлю:

На данный момент более 800 человек арестованы. У большинства этих людей, полиция изъяла при аресте опасные предметы - ножи, кастеты, дубинки.

Світом прокотилася хвиля протестів. У Європі й на Близькому Сході мусульмани вимагали припинення операції в Секторі Газа. Подекуди це закінчилося сутичками з прихильниками Ізраїлю. ООН вимагає негайно припинити удари по Газі, Австрія з Німеччиною підтримали Ізраїль, Туреччина - засудила.

Хамас піднімає прихильників по всьому світу, закликаючи в похід проти Ізраїлю, відбулися обстріли ізраїльської території з Лівану й Сирії. На Західному березі бійці "Бригад мучеників Аль-Акси" зі зброєю в руках марширують вулицями Дженіна. Близький Схід балансує на межі великої війни.