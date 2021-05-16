Ще не повний штиль, але вже не ураган

Ще не повний штиль, але вже не ураган. Україна виходить із третьої хвилі пандемії.

Кількість нових інфікувань цього тижня не перевищувала семи з половиною тисяч. А, приміром, учора виявили лише 3600 випадків захворювання на COVID-19.

За винятком однієї - Миколаївської області, вся Україна - вперше з початку пандемії в жовтій зоні. Відкрилися кафе та ресторани. До шкіл повернулись учні. Черепашачими темпами, але триває вакцинація.

Зараз щеплення від коронавірусу отримали понад 939 тисяч людей, 17 тисячам вкололи по дві дози. Нарешті почалась імунізація тих, хто записався в чергу через застосунок "Дія". Таких, нагадаю, - більш як півмільйона.

Щоправда, поки що вакцинують лише на вихідних і тільки тих, кому за 65. На жаль, невтішною залишається статистика госпіталізацій. До лікарень кладуть кожного 2 - 3, в кого виявили COVID-19. За офіційною статистикою, зараз хворіє майже чверть мільйона українців.