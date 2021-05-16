Своє ставлення до справи проти Віктора Медведчука, а також щодо інших болючих тем нам озвучив народний депутат Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

"Справа Медведчука": на чиєму боці правда?

Абсолютно надумное обвинение, притянутое за уши. Мы это видели когда были на суде. Потому что прокуроры откровенно плавали в обвинениях и было видно, что это все реально политическое заказное действие, цель которого - закрыть рот оппозиции, закрыть рот Медведчуку, чтобы не критиковали власть, не говорили правду.

Коли відбудуться вибори на Донбасі?

Это было абсолютно нарушающее Контитуцию действие со стороны ЦВК ,которое запретило выборы в асолютно мирных городах, где проходили выборы президента, парламента, в 2015 году проводили выборы местыне органы власти. Поэтому суд это отменил. мы рады, что у нас есть правосудие в стране. мы будем добиваться проведения выборов в этих 18 территориальных громадах, где незаконно люди были лишены права выбора в августе прошлого года.

Які закони першочергово має ухвалити Верховна Рада?