Юрій Бойко висловив своє ставлення до "справи Медведчука" [ Редактировать ]
Своє ставлення до справи проти Віктора Медведчука, а також щодо інших болючих тем нам озвучив народний депутат Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
"Справа Медведчука": на чиєму боці правда?
Абсолютно надумное обвинение, притянутое за уши. Мы это видели когда были на суде. Потому что прокуроры откровенно плавали в обвинениях и было видно, что это все реально политическое заказное действие, цель которого - закрыть рот оппозиции, закрыть рот Медведчуку, чтобы не критиковали власть, не говорили правду.
Коли відбудуться вибори на Донбасі?
Это было абсолютно нарушающее Контитуцию действие со стороны ЦВК ,которое запретило выборы в асолютно мирных городах, где проходили выборы президента, парламента, в 2015 году проводили выборы местыне органы власти. Поэтому суд это отменил. мы рады, что у нас есть правосудие в стране. мы будем добиваться проведения выборов в этих 18 территориальных громадах, где незаконно люди были лишены права выбора в августе прошлого года.
Які закони першочергово має ухвалити Верховна Рада?
Парламент наконец-то должен выполнить обязательства перед людьми по снижению тарифов, до тех, которые были еще там 7-8 лет назад, которые позволяли людям спокойно без содрогания октрывать коммунальные платежки, смотреть их и олплачивать. По наведению порядке в борьбе с эпидемией, по принятию закона по миру на Донбасе, то есть вещи, которые реально беспокоят и волнуют людей, а не тот политический шлак, который мы видим сейчас в повестке дня. В большинстве своем это абсолютно пустые законы, которые может быть важны депутатам, которые их вносят, но ничего общего не имеют с тем, что нужно людям.
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