Старі та втомлені: в Україні критична ситуація з мостами [ Редактировать ]
Майже всі вони - старі та втомлені. Українські мости. Більшість із них, зведені ще у п'ятдесятих роках. Не те що на їхню заміну, навіть на ремонт не вистачає грошей. Хоча ситуація по всій країні - критична. Великі й маленькі переправи руйнуються, відрізаючи села й містечка від світу. Про підвішений стан мостів - Богдан Вербицький.
Їх тисячі по всій країні!
Володимир Шульмейстер, директор програми інфраструктури Українського Інституту Майбутнього:
Это и мосты висящие над железными дорогами, и автодорогами и над реками.
Більшість - "радянська" інфраструктурна спадщина.
Андрій Івко, директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору:
Побудовані в 60- 50-х роках. І вже пройшли понаднормовий термін.
І перетворилися на "лотерею". Де не провалитися - вважай виграв.
Чому мости в Україні "у підвішеному стані"? Скільки грошей та часу потрібно, аби привести їх до ладу?
***
Ці кадри наша знімальна група зняла півтора тижня тому. Замість мосту біля села Гайки - суцільні руїни, немов у фільмі-катастрофі. Зараз брили залізобетону та асфальту розібрали. Готують тимчасову переправу. Пан Олег якраз вимірює габарити майбутніх насипів.
Олег Хандога, геодизист дорожньої компанії:
Він буде знаходитись з боку моста і по ньому будуть переправлятися машини, техніка, все що потрібно. Почнеться насипання плюс мінус, не знаю десь півтора місяця, десь так.
Наступний етап - ведення нового мосту, бо відбудувати це - неможливо.
Андрій Івко, директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору:
Цей міст був 118 метрів, а зараз він буде 132 метри. Буде розширення. До кінця 2021 року цей міст буде відновлений. Зараз є обхід "М-17" цієї дороги.
Роман Ісків, водій:
Дорога ужасна, просто ужас.
Так лаконічно пан Роман описує об'їзну дорогу. Бо це піщано-гравійний насип. Завдовжки 15 кілометрів.
Роман Ісків, водій:
І моляться неправильними словами, кожен шофер молитву згадує не ту що має згадувати.
Олег Зуб, водій:
Не зручно, тому що більший кілометраж получається, люди довше їдуть, чи автобуси, чи машини, мучаться і кидає і машину розбиває, ходову.
Пані Марія із сином їде в райцентр. Кажуть: із логістикою було важко завжди. А зараз і поготів!
Марія, першокласник, жителі с. Руда Сілецька:
Наше село було відбите від всього, ні маршрутки, ні доїзду, нічого. Дуже важко, там погана дорога, умов взагалі немає ніяких, дуже важко їхати і дітям, він мені взагалі казав, що я ходити до школи не буду, мені дуже далеко їхати.
А от пані Юлія користується велосипедом. Щоправда, аби доїхати, куди треба, теж треба постаратися. Бо "крутить педалі" жінка якраз по "тимчасовому мосту".
Юлія, жителька с. Руда Сілецька:
Ну важко бачите школярик під'їжджає, а ми ближче туто живемо то ми ровером під'їжджаємо, а так то мучимося.
Але чому переправа завалилася? Бо будували її ще у далеких п'ятдесятих. І до "капремонту" він "не дотягнув"...
Андрій Івко, директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору:
Це був аварійний міст. Минулого року, в 2020, було обстеження цього мосту. В минулому році вже були об'явлені торги на проєктування.
Але скільки в країні таких переправ, які можуть не дочекатися ремонту? Таких - більшість, бо всі вони - майже ровесники.
Володимир Шульмейстер, директор програми інфраструктури Українського Інституту Майбутнього:
Большая часть мостов в Украине они строились в 50-60-ые годы прошлого столетия. В аварийном состоянии находятся порядка две трети мостов.
Скільки грошей потрібно на відновлення - порахувати неможливо. Це мільярди доларів, яких у бюджеті, звісно, нема! Тож "аварійність" усюди: Миколаїв, Кременчук, Прикарпаття та навіть столиця!
Андрій Івко, директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору:
Штучних споруд знаходяться в критичному стані. Це означає обмеження руху цими мостами. На кожному, на кожній штучній споруді. Знаки мають бути. Обмеження по габаритах. Обмеження по вазі.
І ремонт, і тим більше зведення нового мосту - справа дорога. До того ж фінансування може бути з різних джерел. Ось, приміром недобудований Дарницький міст, за який відповідає Укрзалізниця.
Ця металева конструкція, насправді з'їзд з Дарницького мосту. Туди - Позняки та Осокорки, а там Березняки.
Але розв’язка закінчується у повітрі! Її так і не добудували, і незрозуміло коли це зроблять. Хоча споруда величезна! Тут тобі і залі зично-автомобільний міст, і залізнична платформа і навіть пішохідний перехід.
І весь цей ансамбль впирається, по-суті, у світлофор. Бо з'їхати і заїхати на міст треба.
Серед киян навіть жарт є: мовляв, хочеш доїхати з Правого на Лівий - їдь через Дарницький. Але з нього треба з'їхати! А це ще один столичний міст - Подільсько-Воскресенський. Який відомий на всю країну, бо він...
Віктор Петрук, інженер-транспортник, фахівець у галузі транспортного аналізу та планування:
Є найдорожчим інфраструктурним проєктом в історії України. Коштує більше 15,5 мільярдів гривень.
Цей міст - відповідальність уряду. Гроші на нього виділяє саме держава. Чому так дорого? Бо міст будують в найширшому місці розливу Дніпра, а ще він "надвисатиме" над озером і залізницею. Це ще амбітний проєкт радянських часів. Ним, за задумом, мають їздити не тільки авто, а й метро. Побудують кілька станцій вартістю.
Віктор Петрук, інженер-транспортник, фахівець у галузі транспортного аналізу та планування:
До 100 мільйонів доларів. Але, зрештою, в них буде 0 пасажиропотік, оскільки тут немає ніякої житлової забудови. Проблеми можуть виникнути і з потоком машин на переправі. Бо шестисмуговий міст...
Віктор Петрук, інженер-транспортник, фахівець у галузі транспортного аналізу та планування:
Не зможе повноцінно функціонувати тому що в нього не буде адекватних правобережних підходів і для їх облаштування необхідно побудувати тунель з Чорновола на Кирилівську.
Але проєктувальники пішли шляхом "простішим". Тунелів не буде, а на Лівому Березі міст поки буде закінчуватися... На повну переправа запрацює лише після завершення естакади. А поки в планах - тимчасові з'їзди.
***
Але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Особливо в наших реаліях.
Подивіться всі плити о так йдуть, бо посередині немає перемичок вони всі от подивіться у воді, а плита може і тріснути.
Пан Ігор показує нам переправу. Її встановили тут одразу після потопу. Обіцяли - це поки не відновлять стару. Але "тимчасово" розтягнулося на тринадцять років. Тож і ця конструкція вже почала валитися…
Півкілометра вище - ще одна переправа і теж тимчасова. Залізне полотно понтонного мосту просто всіяне дірами, а опори ходять ходуном.
Михайло, житель села Битків:
Була повінь, міст стояв прямо, цей міст поставили тимчасовий, понтонний міст тимчасовий і так він тимчасово стоїть із 2008 року.
Тобто після наймасштабнішої повені, яка і знесла усі мости в гірському селі Битків на Прикарпатті. Та місцеві на свій страх і ризик - їздять "руїнами" й досі. Бо іншого шляху - немає.
І ми от так їдемо воно тримає дотепер машини. І то їдуть і великі машини сюди. Може бути нещасний випадок такий що з летальним ісходом.
По той бік - окраїна села. Далі - ліс і гори. Живе на ній близько півсотні сімей - колишні нафтовики. Більшість - люди похилого віку. Свого часу село було центром нафтовидобувної промисловості на Прикарпатті. Та нині все занепало. Селяни кажуть: колись до них їздили рейсові автобуси. Та через аварійні мости зараз вони відрізані від світу.
Михайло, житель села Битків:
Незручності ті, що буси не хочуть сюди їхати. Буси взагалі розвертаються кілометр звідси люди старожили всі йдуть пішки. Їдуть в Надвірну купити продукти і звідти кілометр продукти несуть додому всьо в руках.
Найважче - взимку. Через аварійні мости сюди не доїжджає жоден грейдер. Тож, через замети люди, буває, по кілька тижнів, з дому не можуть ні виїхати, ні вийти.
Відрізаним від світу ризикує опинитися в будь-який момент і решта жителів Битків. Адже єдина дорога на той бік через річку - ось цей міст, а той уже давно "на ладан дише". Звели його ще сорок років тому, і відтоді - жодного ремонту.
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