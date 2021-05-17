Полмиллиона доз Pfizer предназначены для педагогов - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.
Об этом он написал в Facebook.
Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".
Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.
Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.
Ранее мы писали о том, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Отметим, Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.
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