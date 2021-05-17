ВВС Израиля уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газы. Перед этим военнослужащие нанесли удары по домам командиров группировки.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Этот бункер, вход в который вел из жилого здания, располагался в непосредственной близости от детского сада (29 метров) и мечети (60 метров).

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Ранее сообщалось, что израильская армия поразила десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов.

Также мы писали о том, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.

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