Циклон в Індії: шестеро людей стали жертвами [ Редактировать ]
Шестеро людей стали жертвами циклону в Індії. Загиблі - жителі штатів Гоа і Карнатака на західному узбережжі країни. Нині там вирують зливи й шквальні вітри.
Утім, за даними синоптиків, циклон ще не розвинувся до повної потужності. Застерігають про масштабні підтоплення. У західних штатах країни вже приготувалися зупинити рух залізниці. На узбережжі розгорнули загони рятувальників і медиків. 150 тисяч місцевих жителів евакуювали.
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