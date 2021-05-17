Нову добу на фронті противник знову розпочав з атак. Неподалік Причепилівки незаконні збройні формування били зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 15 обстрілів зафіксували в штабі ООС напередодні.

Позиції українських військових поблизу Водяного, Новоселівки, Катеринівки, Новотошківського і Пісків ворог накривав із мінометів 82 калібру, реактивних вогнеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у складі ЗСУ - немає.