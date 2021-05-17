Війна на Донбасі: противник атакував зі станкових протитанкових гранатометів [ Редактировать ]
Нову добу на фронті противник знову розпочав з атак. Неподалік Причепилівки незаконні збройні формування били зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 15 обстрілів зафіксували в штабі ООС напередодні.
Позиції українських військових поблизу Водяного, Новоселівки, Катеринівки, Новотошківського і Пісків ворог накривав із мінометів 82 калібру, реактивних вогнеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у складі ЗСУ - немає.
по теме
Найгарячішими точками залишаються Горлівка та Світлодарська дуга. Тут працюють і ворожі снайпери, і диверсанти
Численні вирви на землі від розриву ворожих снарядів, мін і реактивних гранат. Це наслідки чергового обстрілу бойовиками передових українських позицій на Світлодарській дузі. Як кажуть наші солдати - насипали їм добряче
Неподалік Новгородського незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь із мінометів 82 калібру. А на околицях Авдіївки, Катеринівки та Водяного застосували гранатомети
З мінометів 120 та 82 калібру бойовики вдарили по оборонцях Новогородського. А неподалік Новоселівки та Південного застосовували протитанкові гранатомети
Один - унаслідок ворожого обстрілу, інший зазнав смертельного кульового поранення. Ще одного військового поранено осколками