Майже 540 тисяч нових заражень COVID-19 виявили у світі минулої доби. Понад половину з них в Індії. Серед країн Європи найвища статистика інфікувань у Франції. Водночас у Великій Британії та Португалії заявили про пом'якшення карантинних обмежень. Ресторани й паби зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях.

Відновлюють свою роботу музеї, кінотеатри й спортзали. І відсьогодні в Туреччині закінчився локдаун, там знімають більшість заборон, а для туристів навіть не потрібен ПЛР- тест. Саудівська Аравія з 20 травня скасовує карантин для вакцинованих туристів, Алжир відкриває кордони із першого червня. А Велика Британія відсьогодні запроваджує паспорти вакцинації для громадян, які мандрують за кордон у вигляді додатку для смартфонів і планшетів.