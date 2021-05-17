Ковідний експеримент у британській столиці. У Лондоні влаштували масовий забіг попри карантинні обмеження. Дві тисячі учасників розділили на дві групи - одні долали 5 кілометрів із дотриманням дистанції, а решта рухалась довільно. Усі спортсмени перед змаганнями мали показати негативний COVID-19 тест.

Науковці прагнуть дослідити, чи підхопить хтось із атлетів коронавірус. Від результатів експерименту залежить, чи дозволять у Британії масові заходи вже наступного місяця і за якими правилами їх проводитимуть.