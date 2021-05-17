COVID-19 експеримент у Лондоні: відбувся масовий забіг попри карантин [ Редактировать ]
Ковідний експеримент у британській столиці. У Лондоні влаштували масовий забіг попри карантинні обмеження. Дві тисячі учасників розділили на дві групи - одні долали 5 кілометрів із дотриманням дистанції, а решта рухалась довільно. Усі спортсмени перед змаганнями мали показати негативний COVID-19 тест.
Науковці прагнуть дослідити, чи підхопить хтось із атлетів коронавірус. Від результатів експерименту залежить, чи дозволять у Британії масові заходи вже наступного місяця і за якими правилами їх проводитимуть.
по теме
Гуляй, наче коронавірусу й не було ніколи. У британському Ліверпулі два дні поспіль молодь "відривається" на масштабній вечірці. До клубу впускають 3 тисячі відвідувачів. Присутнім від 18 до 20 років
Одужало втричі більше. Шпиталізували понад 1200 хворих. Померло за добу 109 людей. Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській і Дніпропетровській областях
Науковці прагнуть дослідити, чи підхопить хтось із атлетів коронавірус. Від результатів експерименту залежить, чи дозволять у Британії масові заходи вже наступного місяця і за якими правилами їх проводитимуть
Померло 133 людини. Найбільше число підтверджених випадків у Дніпропетровській, Київській, Донецькій і Одеській областях
Коронавірусна еволюція. Як змінився COVID-19 за останній рік? Які нові штами вже гуляють Україною? І чому COVID-19 почав уражати серце, нирки та навіть викликати "чорний грибок"?