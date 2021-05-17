Олег у спорті вже чотирнадцять років

Кубок України з рукопашного бою серед дорослих і Чемпіонат України серед юніорів відбувся у столиці. У запеклих поєдинках зійшлися найсильніші бійці. За їхніми сутичками стежила наша Тетяна Радченко.

Понад три сотні спортсменів з двадцяти областей України зібралися у цьому спортивному манежі, щоб позмагатися за звання найсильнішого.

У складі команд найкращі спортсмени, переможці міжнародних турнірів, військовослужбовці, представники силових структур. Олег у спорті вже чотирнадцять років. За його плечима чимало змагань.

Олег Олійник, майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою:

Даже очень тяжело посчитать, если начинать считать с детских, потом юниорские, потом взрослые, я думаю, что уже больше 25 соревнований я уже поучаствовал.

Хлопець неодноразово брав участь у міжнародних змаганнях, у 2018 на чемпіонаті світу в Нідерландах здобув срібло, цього року націлений на перемогу.

Только победа, больше ничего не остается.

Дмитро також налаштований серйозно.

Дмитро Щурук, майстер спорту України з рукопашного бою:

Кожен день тренування, виступаємо по різних змаганнях, ходимо по різних клубах тренувань, їздимо на збори, зі спортивних залів ми зараз не вилазимо.

Це останній шанс спортсменів потрапити до збірної команди. Восени - чемпіонат світу з рукопашного бою.

Юрій Радченко, президент Всеукраїнської федерації рукопашного бою:

Це буде перше таке грандіозне спортивне свято єдиноборств, свято рукопашного бою, ми розраховуємо на прибуття більше 30 країн-учасників, склад команд буде дуже потужний, я впевнений, що наша команда, яка була сформована в результаті цього чемпіонату, буде перша.

Для самовдосконалення спортсменів створюють всі необхідні умови.

Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту України:

Сьогодні є тут все необхідне, щоб спортсмени могли зосередитися, підготуватися, розім'ятися, тобто всі умови для виступу на найкращому рівні.

Уже цього літа найсильніші бійці позмагаються за Кубок президента України з рукопашного бою, а на початку жовтня команда з п'ятдесяти спортсменів захищатиме честь нашої країни на чемпіонаті світу, який відбудеться в