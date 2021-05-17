Одни просто плывут против течения, другие принципиально нарушают все правила, а третьи вечно ищут приключения и находят их. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый дерзкий.

Итак, на первом месте оказались Весы. Они просто воплощение непослушания и дерзости и особо это не скрывают, да у них это, впрочем, плохо получается. Этот знак можно назвать идеальной комбинацией шарма и манипуляций, но вы не сразу это поймете.

Сначала вы попадетесь Весам на удочку, будучи очарованным их харизмой, а потом просто станете послушной марионеткой в их цепких руках. А поскольку Весы отлично умеют заглаживать все конфликты и разногласия, то вы даже и не поймете, что вами манипулируют и подталкивают к не самым приглядным действиям.

Ранее мы писали о том, какой знак зодиака самый хладнокровный.

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