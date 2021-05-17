І знову помаранчева. Черкащина єдина в Україні область, в якій за показниками захворюваності запроваджено помаранчевий рівень епідбезпеки. На ранок понеділка тут виявлено 117 нових випадків інфікування. У якому режимі працюють медики у ковідному відділенні, бачили наші кореспонденти.

Ми не тремо очі, не тремо носа, не знімаємо ні в якому разі свого респіратора. Щиток і так далі, рукавички також, ясно? Ну з Богом.

Ось таким напутнім словом уже понад рік медсестри обласної лікарні проводжають кожну бригаду медиків, які йдуть до ковідного відділення. Вони стійко витримали три потужні хвилі епідемії. Нині Черкащина, побувши лише два дні в жовтій зоні, знову помаранчева. Хоча зараз, кажуть медики, ситуація краща, ніж два тижні тому.

Світлана Лут, медсестра відділення для ковідних хворих Черкаської обласної лікарні:

Круглі сутки, ми майже не відходимо від пацієнтів. Постійно треба буде бути пацієнта знаходитись. Кожну годину перемірюємо всіх, а той частіше зараз людей трошки менше тому, трошки нам легше.

Наразі у відділенні 30 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. У всіх - двобічні пневмонії і низька сатурація. Кожному успіху в боротьбі з недугою медики радіють, немов власному.

Супер, Олександр Іванович. 99, 98. Навіть будемо зменшувати вам потоки кисню.

Майже всі пацієнти залежні від кисню - його подають централізовано. Якщо на початку епідемії хворіли здебільшого пенсіонери, то тепер контингент значно помолодшав. Сорокачотирирічна Вікторія в ковідному відділенні вже два місяці. Її привезли сюди із двосторонньою пневмонією майже непритомною. Більшість часу вона провела на апараті ШВЛ.

Вікторія Василенко, пацієнтка:

Буквально чотири дні тому, да, Вікочка? Чотири чи п'ять днів тому ми забрали її до нас у відділення. Ну, зараз реабілітується після ковіду. Вони таку роботу роблять, вони рятують людей, вони дійсно рятують людей. Я дуже вдячна їм.

За кожного пацієнта медики борються до останнього. Проте висока смертність під час останньої хвилі вражає навіть досвідчених лікарів. Від початку року відділення втратило уже тридцятьох людей. Пульмонолог Лариса Дудник показує знімок легень із двосторонньою пневмонією.

Не така як звичайна? Зовсім! вона інтерстиційна - це запалення проміжної тканини легень… Запалення інтерстиції.

Такі ознаки має новий, "британський штам", який нині накрив Україну. Він значно агресивніший і за симптомами відрізняється від уже звичного.

Лариса Дудник, лікар-пульмонолог Черкаської обласної лікарні:

Вже наші пацієнти не втрачають смак, вони не втрачають нюх, в них одразу розвивається дихальна недостатність перебіг тяжчий, дихальна недостатність більш виражена і має місце розвиток ускладнень це може бути і стовбур легеневої артерії і тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії, інфаркт, гострий коронарний синдром у вигляді гострого інфаркту міокарду, гостре порушення серцевого ритму.

Навіть після виписування і начебто повного одужання лікарі радять пацієнтам обов'язково пройти обстеження і курс реабілітації. Та й розслаблятися зарано. Медики вже чекають індійського штаму, який може спровокувати нову хвилю захворюваності.