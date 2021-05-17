Час прощатися. Уже завтра в уряді можуть спорожніти одразу три крісла. Верховна Рада готує "на вихід" міністрів інфраструктури, економіки та охорони здоров'я. Остання відставка - найпроблемніша. Але про це - згодом.

Кадрові ротації нардепи розглядатимуть уже під вечір, на позачерговому засіданні. Чи вистачить голосів? І що іще запланували у парламенті на цей тиждень? Розкаже Анна Каменєва.

З речами на вихід. Одразу троє міністрів вже завтра можуть покинути уряд. Якщо в нардепів, звісно, вистачить голосів на їхнє звільнення. Голови Мінінфраструктури та Мінекономіки з посадою вирішили попрощатись самі заяви про відставку написали минулого тижня. А от очільник МОЗу цього не зробив, тож звільнити його - нардепів попросив прем'єр. Претензії до Максима Степанова є вже не тільки в опозиції.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Були пробуксовки щодо запуску інфраструктури медичної, там і по кисню по цим моментам. Ну, власне головна, мабуть, претензія це низькі темпи вакцинації. Президент дійсно знаходив згоду щодо серйозних пакетів підтримки вакцин з різними підприємствами. Дуже важко пояснити чому після таких новин - неможливо швидко запустити так чи інакше вакцинацію.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Степанов повинен бути пояснити чому в першу чергу МОЗ закуповувало захисні маски і халати по цінам вдвічі вищими за ринкові, чому провалено масове тестування, чому провалена закупівля вакцин та організація масової вакцинації.

І пояснюватиме вже завтра. Перед тим, як тиснути кнопки "за" чи "проти" - нардепи хочуть почути від усіх трьох міністрів звіти.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Щоб міністри ідучи доповіли, що ними було зроблено, що виконано, що не виконано. наступне питання - важливе питання для парламенту - хто буде наступником, щоб в нас не було виконуючих обов'язків.

Вакантними посади будуть недовго, запевняють в монобільшості. Вже у четвер планують роздавати урядові портфелі. Міністром економіки пропонують призначити нинішнього головного податківця Олексія Любченка, мін-інфраструктури може очолити голова Укравтодору Олександр Кубраков. А у крісло Степанова планують посадити його заступника - Віктора Ляшка. Звітуватиме в раді і прем'єр. У пятницю. Нардепи хочуть почути його доповідь - як виконується антиковідна постанова ради. І не тільки.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Обов'язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. це я прошу наголосити - що ми не захищаємо Степанова. Степанов має бути знятий разом з урядом. І можливо опинитися за гратами.

В опозиції пропонують відправити у відставку весь уряд. А колег-нардепів закликають взятись за нагальні проблеми.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми наполягаємо, щоб було розглянуто відповідальність уряду і він був відправлений в відставку, тому що він провалив всі програми економічного розвитку країни, він не забезпечив розвиток країни нашої. Ми наполягаємо, щоб на цьому тижні було проведено слухання і прийнятий закон про зменшення комунальних тарифів, який був заблокований слугами народу.

Розгляд тарифних питань на цей тиждень - нардепи не запланували. Проте мають намір взятись за судову реформу, документи про індустріальні парки та про податкову амністію. А завтра вранці - спробують все ж дозволити продавати землю на електронних аукціонах. Розглянути залишилось менше 200 поправок.