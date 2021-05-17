Підозрюваному у вбивстві ветерану змінили запобіжний захід [ Редактировать ]
Замість цілодобового нічний. Тернопільський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Андрієві Пекельному, якого підозрюють у вбивстві.
Нагадаю, 24-річний ветеран АТО, захищаючи себе та матір від нападників у власному дворі, смертельно поранив одного з них. Напередодні ветеран АТО зробив зауваження шістьом п'яним хлопцям. Вночі ті прийшли на його подвір'я. Захищаючись, атовець вдарив ножем - одного із хуліганів. Той помер.
"Атовця" відправили під цілодобовий арешт. Ситуація викликала суспільний резонанс, за ветерана заступився навіть міністр МВД Арсен Аваков. Адже чоловік опікується мамою та братом-інвалідами. Суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.
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