Дівчат вчать не тільки фізично давати відсіч, а й допомагають психологічно підготуватись до цього

Неслабка стать. У Черкасах поліцейські почали навчати жінок азів самооборони, передусім, щоб протидіяти домашньому насиллю. Програма безоплатна і передбачає вісім занять із психологічної, фізичної та навіть юридичної підготовки.

Охочих узяти в ній участь - виявилось чимало. Як усе відбувається - бачили наші кореспонденти.

Коротка розминка - й одразу в бій. Вже кілька тижнів, як черкаські патрульні взялися навчати тендітних дівчат азів самооборони. На татамі перша група відпрацьовує збивання захвату, розрив дистанції і нанесення больових ударів. Нові прийми поліцейські спочатку показують на колегах.

Ми не стоїмо на місці. От розірвали, він вас знову хапає - ви раз відійшли і кличемо на допомогу, не забуваємо про це.

До програми підготовки можуть потрапити всі охочі. Минулого місяця патрульна поліція спільно зі спортсменкою Ганною Тарапатою через соцмережі оголосила набір в групи самооборони, щоб протидіяти домашньому насиллю. Буквально за кілька днів пройти курс зголосилася майже сотня представниць прекрасної статі. Всіх одразу прийняти не змогли, тому у залі займається перша двадцятка. Від домашнього насилля Наталя хоч і не страждала, але має гіркий досвід нападу на вулиці.

Наталя Чабан, учасниця програми:

Я цих всіх прийомів не знала, у мене був з собою зонтік. То звичайно я захистила себе зараз, коли є така можливість навчитися таким прийомам. Я вважаю чудовою ідеєю.

За чотири заняття дівчина вже непогано освоїлась і навіть вправно демонструє, чому навчилась.

Навчати жінок самообороні правоохоронців змусила сумна статистика. За останній рік кількість випадків домашнього насилля в Черкасах зросла майже вдвічі. Керує заняттями командир батальйону Антон Тимошенко. Йому не раз доводилось виїжджати на подібні виклики.

Антон Тимошенко, командир батальйону управління патрульної поліції Черкаської області:

Час прибуття патрульної поліції складатиме мінімум 5 хвилин. І за цей час із жінкою може відбутися що завгодно.

Дівчат вчать не тільки фізично давати відсіч, а й допомагають психологічно підготуватись до цього. Адже не кожна людина здатна чинити опір в разі небезпеки. Весь курс розрахований на вісім занять, після їх закінчення поліцейські планують набрати нову групу.