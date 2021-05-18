Руфер з України підкорив хмарочос у Братиславі [ Редактировать ]
Український руфер підкорив хмарочос у Братиславі. Це той самий відчайдух із псевдонімом Mustang Wanted, який 2014 розмалював зірку сталінської багатоповерхівки в Москві кольорами українського прапора.
Тепер хлопець піднявся на недобудовану висотку поблизу Дунаю і виконав кілька трюків. Компанію йому склав відомий словацький блогер.
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