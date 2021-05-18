Дім Агати Крісті виставили на аукціон [ Редактировать ]
Дім королеви детективу Агати Крісті виставили на продаж у Великій Британії. Це маєток у графстві Оксфордшир. У ньому письменниця із чоловіком оселилися 1934 року й жили до самої смерті Крісті.
У триповерховому будинку 5 спалень, чотири ванні кімнати, робочий кабінет і бібліотека. Ця оселя стала прототипом резиденції міс Марпл - славнозвісної героїні детективів Агати Крісті.
Саме тут письменниця працювала над романами про Еркюля Пуаро. Майбутньому власникові доведеться викласти майже чотири мільйони доларів.
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