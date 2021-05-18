У Дрездені в зіткненнях з футбольними фанами постраждали 185 поліцейських. У масштабні сутички переросло святкування перемоги місцевого "Динамо", що забезпечила команді перехід у вищий дивізіон Бундесліги.

Правоохоронці намагалися вгамувати натовп, навіть застосували водомети. У відповідь полетіли пляшки, піротехніка й каміння. Шпиталювали 11 офіцерів. Серед фанів постраждали 44 людини. Ще чотири десятки затримали.