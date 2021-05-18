Фанати "Динамо" влаштували масову бійку: 185 поліцейських постраждали [ Редактировать ]
У Дрездені в зіткненнях з футбольними фанами постраждали 185 поліцейських. У масштабні сутички переросло святкування перемоги місцевого "Динамо", що забезпечила команді перехід у вищий дивізіон Бундесліги.
Правоохоронці намагалися вгамувати натовп, навіть застосували водомети. У відповідь полетіли пляшки, піротехніка й каміння. Шпиталювали 11 офіцерів. Серед фанів постраждали 44 людини. Ще чотири десятки затримали.
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