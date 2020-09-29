Google идет навстречу пользователям и разработчикам приложений. Как заявляет поисковый гигант, в следующей мобильной операционной системе Android 12 будут внесены изменения, чтобы облегчить использование сторонних магазинов приложений.

Android всегда была более открытой платформой, нежели Apple iOS. Конечно, Google желает оставить Play Store, как основу для распространения приложений и игр вместо альтернативных магазинов приложений.

Тем не менее, Google не возбраняет поставить любой другой цифровой магазин, достаточно включить соответствующую кнопку в настройках смартфона. Но в 2021 году, когда выйдет Android 12, Google будет еще более лояльной к конкурентным платформам цифровой дистрибуции.

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Что подразумевается под фразой "внесения изменений для Android 12", Google не уточняет.

Возможно, Google будет каким-то образом продвигать альтернативы. В то же время корпорация также внесет ясность в свою биллинговую политику.

Сейчас Google берет на себя часть дохода, получаемого от приложений с предоплатой или покупками внутри приложений в Google Play Store в размере 30%.

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Однако некоторые приложения – незначительное меньшинство – пытались избежать этой платы, предлагая услуги прямой оплаты внутри приложения в обход Google Play Store, что нарушало правила использования платформы.

Вероятно, Google пойдет на уступки, снижая процентную ставку от доходов, или просто разрешит использовать другие магазины приложений для "несогласных" с правилами поискового гиганта.

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