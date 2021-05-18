Британский военный корабль зашел в порт Одессы [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны Королевского флота Великобритании OPV Trent. Об этом сообщает АрмияInform.
На борту корабля во время визита запланированы совместные с украинскими военными моряками тренировки.
Также состоится совместная тренировка в море типа PASSEX.
OPV Trent - это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.
Ранее мы писали о том, что в Одесском порту "заминировали" судно.
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