На Киев "обрушился" ливень с градом [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, в Киеве резко ухудшилась погода. Проливной ливень и град обрушились на столицу. ,В городе похолодало.
Также поднялся шквальный ветер и град. Отметим, что ранее синоптики предупрежади жителей столицы о такой погоде.
В Киевской городской государственной администрации говорили, что по следуюющий вторник в Киеве будут залповые грозовые дожди.
Дороги города быстро заливает водой.
Ранее сообщали, что синоптик спрогнозировал детальный прогноз погоды на лето.
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