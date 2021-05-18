Во вторник, 18 мая, в Киеве резко ухудшилась погода. Проливной ливень и град обрушились на столицу. ,В городе похолодало.

Также поднялся шквальный ветер и град. Отметим, что ранее синоптики предупрежади жителей столицы о такой погоде.

В Киевской городской государственной администрации говорили, что по следуюющий вторник в Киеве будут залповые грозовые дожди.

Дороги города быстро заливает водой.

Ранее сообщали, что синоптик спрогнозировал детальный прогноз погоды на лето.

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