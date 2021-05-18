Під Європарламентом правозахисники провели акцію на підтримку кримськотатарського народу [ Редактировать ]
Нагадати про геноцид кримських татар та нинішні репресії окупаційної влади Криму вийшли сьогодні активісти під Європейський парламент у Брюсселі.
У пікеті взяли участь ті, хто залишив півострів протягом останніх кількох років. Люди розказували про те, що ця нація - як і всередині минулого сторіччя, знову змушена покидати свої домівки.
Аліме Асанова, представниця Бельгійської правозахисної платформи:
Звернути увагу європейської спільноти на те, що в Криму просто зараз триває гібридна депортація. Тисячі кримських татар мусять покинути свої домівки. А ми на своїй батьківщині не маємо права голосу, свободи і навіть можливості вчити свою мову. Це неприйнятно в демократичному суспільстві.
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