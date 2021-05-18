Нагадати про геноцид кримських татар та нинішні репресії окупаційної влади Криму вийшли сьогодні активісти під Європейський парламент у Брюсселі.

У пікеті взяли участь ті, хто залишив півострів протягом останніх кількох років. Люди розказували про те, що ця нація - як і всередині минулого сторіччя, знову змушена покидати свої домівки.

Аліме Асанова, представниця Бельгійської правозахисної платформи: