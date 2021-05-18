Понад сотня українців виявили бажання покинути Сектор Гази. Оскільки авіасполучення з регіоном припинене, у МЗС розглядають варіант евакуації через Єгипет.

Бойові дії в регіоні тривають. У Цахалі заявляють про знищення субмарини бойовиків ХАМАСу. Ще два десятки ракет армія Ізраїлю випустила по Лівану. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що армія Ізраїлю на цьому не зупиниться.