Українці масово евакуюються з Сектора Гази [ Редактировать ]
Понад сотня українців виявили бажання покинути Сектор Гази. Оскільки авіасполучення з регіоном припинене, у МЗС розглядають варіант евакуації через Єгипет.
Бойові дії в регіоні тривають. У Цахалі заявляють про знищення субмарини бойовиків ХАМАСу. Ще два десятки ракет армія Ізраїлю випустила по Лівану. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що армія Ізраїлю на цьому не зупиниться.
по теме
У небі над Ізраїлем - сотні ракет. Країна обмінюється ударами з Сектором Газа, гинуть мирні жителі з обох сторін
ХАМАС впустив по Ізраїлю близько двох сотень снарядів, більшість з них перехопив "Залізний купол", однак деякі влучили у житлові будівлі
Ізраїльська армія завдала удару по штабу внутрішньої безпеки угруповання ХАМАС і складу зброї
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що операція "Вартовий стін" проти бойовиків ХАМАСу триватиме стільки, скільки потрібно
Ізраїль та ХАМАС продовжують обмінюватися ударами: світ закликає сторони припинити вогонь;