Екологи Німеччини вимагають зупинити будівництво газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Німецькі екологи проти російської труби. "Північний потік-2" поставить хрест на кліматичних планах країни, - вважають представники природоохоронної організації "Дойче Умвельт-хільфе", і оскаржать у суді рішення Федерального відомства з судноплавства та гідрографії про дозвіл на прокладання газогону в німецьких водах.
Екологи підкреслили, що мають намір застосувати всі правові інструменти, аби зупинити подальше будівництво цього вже застарілого проєкту.
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