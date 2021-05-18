Німецькі екологи проти російської труби. "Північний потік-2" поставить хрест на кліматичних планах країни, - вважають представники природоохоронної організації "Дойче Умвельт-хільфе", і оскаржать у суді рішення Федерального відомства з судноплавства та гідрографії про дозвіл на прокладання газогону в німецьких водах.

Екологи підкреслили, що мають намір застосувати всі правові інструменти, аби зупинити подальше будівництво цього вже застарілого проєкту.