Некоторые знаки зодиака отличаются впечатляющей способностью капризничать, что в значительной мере раздражает окружающих. Астрологи назвали того, кому наиболее присуще такая модель поведения.

Итак, на первом месте оказался Рак. Любой Рак рождается с мыслью, что все вокруг созданы, дабы его обижать. В любом поступке окружающих умеет найти скрытый замысел по нанесению урона его ранимой натуре.

Эмоции Рака непредсказуемы. Он может плакать, смеяться, обижаться и свирепеть. И это все на протяжении одного лишь завтрака. Нервный и застенчивый, он играет роль храброго викинга, хотя в глубине души уже забрался в ил и сотрясает своей дрожью целое море.

Нервный, мнительный и погруженный в память он живет воспоминаниями и не желает наслаждаться сегодняшним днем. Дом Рака похож на исторический музей, посвященный его собственной жизни.

Чрезмерная преданность и самопожертвование Рака вызывает у его партнера чувство собственной черствости, поскольку на столь сильную отдачу не способен ни один знак. Но Рак ее обязательно требует. А не получив, воспылает так, словно его предал весь мир. Жить с Раком - это свесить ноги в дремлющий вулкан. Неизвестно, согреет он или окатит огнем.

Ранее мы писали о том, какой знак зодиака самый хладнокровный.

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