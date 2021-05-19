107 країн світу готові приймати туристів з України. Нещодавно свої кордони відкрили Греція, Кіпр і Сейшели. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Україна прагне спростити в'їзд для своїх громадян.

Через це нині МЗС працює над підписанням двосторонніх угод про визнання національних сертифікатів про вакцинацію. Серед умов перетину кордону, актуальних нині, - негативний результат ПЛР, тестування в аеропорту чи самоізоляція.