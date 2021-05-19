Площу перед Нотр-Дамом закрили через надмірну концентрацію свинцю [ Редактировать ]
Площу перед собором Нотр-Дам у Парижі тимчасово закрили через надмірну концентрацію свинцю. За останніми даними, показник свинцевого пилу значно перевищує допустимий рівень.
Доступ туди обмежили і для пішоходів, і для автомобілістів, доки триватиме очищення. Свинець міг потрапили в довкілля внаслідок пожежі в Соборі Паризької Богоматері два роки тому.
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