Доступ туди обмежили і для пішоходів, і для автомобілістів

Площу перед собором Нотр-Дам у Парижі тимчасово закрили через надмірну концентрацію свинцю. За останніми даними, показник свинцевого пилу значно перевищує допустимий рівень.

Доступ туди обмежили і для пішоходів, і для автомобілістів, доки триватиме очищення. Свинець міг потрапили в довкілля внаслідок пожежі в Соборі Паризької Богоматері два роки тому.