Денис Шмигаль вніс подання на призначення нових міністрів [ Редактировать ]
Денис Шмигаль вніс у Раду подання на призначення трьох нових міністрів. Ідеться про тепер уже вакантні посади очільників Мінекономіки, Мінінфраструктури та МОЗу. Імена претендентів відомі - Олексій Любченко, Олександр Кубраков та Віктор Ляшко. Голосування щодо них призначили на четвер.
Нагадаю, напередодні за звільнення урядовців проголосували депутати. А сьогодні з ними офіційно попрощався і подякував за роботу - прем'єр-міністр.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Від імені Уряду хочу подякувати міністрам Юрію Петрашку та Владиславу Криклію за вашу роботу, ідеї та ініціативи. Навіть в умовах обмежених ресурсів, я вважаю, що було реалізовано багато важливих речей та антикризових програм так само хотів сказати "дякую" вже екс-міністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Ви прийшли на цю посаду у надзвичайно складний час і разом з усією країною робили все можливе, аби трансформувати нашу медичну систему та захистити людей від пандемії коронавірусу.
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