Денис Шмигаль вніс у Раду подання на призначення трьох нових міністрів. Ідеться про тепер уже вакантні посади очільників Мінекономіки, Мінінфраструктури та МОЗу. Імена претендентів відомі - Олексій Любченко, Олександр Кубраков та Віктор Ляшко. Голосування щодо них призначили на четвер.

Нагадаю, напередодні за звільнення урядовців проголосували депутати. А сьогодні з ними офіційно попрощався і подякував за роботу - прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: