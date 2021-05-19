А в парламенті, де напередодні звільняли міністрів взялися поповнювати власні ряди. Щоправда, не без скандалів. Обранці запідозрили нового колегу в подвійному громадянстві та співпраці із сепаратистами. Які в нардепів докази - розкаже Ксенія Барвіненко.

Вигуки "ганьба" і заблокована трибуна. Так зустрічають нового нардепа - Андрія Аксьонова. Обранці навіть перекрили підходи до депутатських місць.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Ми всі блокували, просто деякі блокували ряди, деякі трибуну, щоб не було підходів. Нажаль регламент дозволяє зачитувати присягу не тільки з місця але й з будь-яких місць інших, які знаходяться у Верховній Раді, навіть якщо б він вийшов на балкон і зачитав присягу і це б враховувалось.

Та схоже Аксьонову так хотілося в депутати, що складати присягу згоден був де завгодно. Та щойно він дочитав текст, від депутатів, новий удар, звертаються до СБУ, хочуть дізнатися…

Чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни.

Та це не всі претензії до Аксьонова. Ще йому закидають підтримку псевдореферендуму 2014 в Добропіллі щодо відділення від України. До того ж, за даними руху "Чесно", Аксьонова судили за підроблення документів і розтрачування майна, але тоді він утік за кордон.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Тут повинні вже правоохоронні органи дати відповідь, і служба безпеки зокрема, чи є паспорт чи немає, якщо є паспорт інший, то це вже є підставою розглядати позбавлення депутатського мандату цього депутата. Якщо ми кажемо, що хочемо європейську країну мати, ми повинні виключно керуватися нормами закону.

Нормами закону пропонують боротися з такими випадками й інші депутати, щоправда, закони пропонують - інші.

Оксана Савчук, народний депутат, позафракційна:

Сьогодні як ніколи на часі закон про прийняття про колабораціонізм чому ми не бачимо в парламенті закон про державних зрадників, якби ми його прийняли ще два місяці тому, коли всі активно про нього говорили, то сьогодні депутати-перевертні не стояли и в цій сесійній залі.

Скандал, який швидко спалахнув, так само швидко і завершився. І депутати взялися до роботи. Бо ж на порядку денному ще одна гучна тема - вагнерівці.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

"Вагнергейт" - це увертюра до майбутніх розслідувань і справжніх посадок, мова йде про злив спецоперації на найвищому рівні керівництва держави.

Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина":

Питання є настільки величним і резонансним, і має величний запит суспільства, маємо все таки розслідувати ці справи.

Врешті нардепи створили тимчасову слідчу комісію щодо замаху на суверенітет країни. Вона працюватиме відразу за трьома напрямами - провал спецоперації щодо вагнерівців, Іловайськиий котел і записи переговорів нібито Медведчука-Суркова.