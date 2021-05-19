Гурт Go_А вийшов до фіналу Євробачення-2021 [ Редактировать ]
Український гурт "Go_A" із композицією "Шум" вийшов до фіналу "Євробачення-2021". Виступала група напередодні в першому півфіналі, який відбувся у Роттердамі.
Окрім України, у десятку найкращих також потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Завтра пройде другий півфінал, а переможця визначать у суботу.
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Окрім України, у десятку найкращих також потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Завтра пройде другий півфінал, а переможця визначать у суботу
Украинские исполнители поразили всех своим исполнением и ярким шоу
Группа Go-A поразила этно-шармом во время своего выступления, который проходил на украинском языке.
Шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на Ковід що два дні, з конкурентами спілкуватися не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня
В первый день состоится репетиция полуфинала, а уже завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал. Второй полуфинал назначен на 20 мая, а 22 мая - финал "Евровидения-2021". Украину на конкурсе представляет группа Go_A с песней "Шум"