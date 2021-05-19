А в Харкові вже підростають молоді музичні таланти. Дві сестри - скрипалька та піаністка - готуються до сольних партій у супроводі оркестру філармонії. Як дітям вдалося досягти успіху розкаже Світлана Шекера.

Коли батьки Єлизавети Почебут вибирали заняття для доньки, спершу про піаніно й не думали.

Єлизавета Почебут, піаністка:

Я начинала и с шахмат, и с вокала. И даже играла на скрипке поначалу.

На великій сцені дівчина з восьми років. У свої 14 Єлизавета виступала на конкурсах у десяти країнах. Свій інструмент - обожнює, і грає по вісім годин на добу.

Єлизавета Почебут, піаністка:

Это такой своеобразный идеал, потому что на нем можно исполнять абсолютно все. Очень большой диапазон вообще звучаний.

Сьогодні в Єлизавети репетиція з оркестром Харківської філармонії. Завтра вона виконуватиме соло у фортепіанному концерті Шопена. Одночасно на цій сцені виступатиме і її молодша сестра. Десятирічна Маргарита гратиме сольну партію в концерті для скрипки.

Маргарита теж об'їздила всю Європу. Каже, найбільше запам'ятався конкурс у Італії. Там вона зустріла німецького скрипкового майстра, який пообіцяв їй новий інструмент.

Маргарита Почебут, скрипалька:

Я помню, когда приехала ко мне эта скрипка. И это был очень большой скачок звука. Мензуры. И прям было слышно, что это не тот инструмент, на котором раньше было.

Музиканти Харківської філармонії до дівчат ставляться як до рівних. Перед концертом - не більше ніж дві спільні репетиції. Та вже після першої - оркестранти аплодують сестрам.

Это ж золото, это бриллианты наши! бриллиант! Это не золото, это бриллиант!

Юрій Янко, головний диригент Харківської філармонії:

Посмотрите на лица этих детей, что одна девочка, что другая, сразу видно, их лица озарены. У них сияют глаза.

Поруч із дівчатами - горді за своїх дітей батьки.

Оксана Почебут, мати музиканток:

Молодша вибрала свій інструмент самостійно взагалі. Вона сказала: скрипочка, вона мені плакала кожного дня. І розказувала, що ні, ти не розумієш, це мій інструмент. Я буду скрипалькою.

Дівчата екстерном закінчують середню освіту. Єлизавета на два роки раніше. Маргарита вже теж "перестрибнула" через клас. Майбутнє дівчата не уявляють без музики й мріють вступити до однієї з європейських консерваторій.