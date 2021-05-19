У Харкові дві сестри стали зірками філармонії [ Редактировать ]
А в Харкові вже підростають молоді музичні таланти. Дві сестри - скрипалька та піаністка - готуються до сольних партій у супроводі оркестру філармонії. Як дітям вдалося досягти успіху розкаже Світлана Шекера.
Коли батьки Єлизавети Почебут вибирали заняття для доньки, спершу про піаніно й не думали.
Єлизавета Почебут, піаністка:
Я начинала и с шахмат, и с вокала. И даже играла на скрипке поначалу.
На великій сцені дівчина з восьми років. У свої 14 Єлизавета виступала на конкурсах у десяти країнах. Свій інструмент - обожнює, і грає по вісім годин на добу.
Єлизавета Почебут, піаністка:
Это такой своеобразный идеал, потому что на нем можно исполнять абсолютно все. Очень большой диапазон вообще звучаний.
Сьогодні в Єлизавети репетиція з оркестром Харківської філармонії. Завтра вона виконуватиме соло у фортепіанному концерті Шопена. Одночасно на цій сцені виступатиме і її молодша сестра. Десятирічна Маргарита гратиме сольну партію в концерті для скрипки.
Маргарита теж об'їздила всю Європу. Каже, найбільше запам'ятався конкурс у Італії. Там вона зустріла німецького скрипкового майстра, який пообіцяв їй новий інструмент.
Маргарита Почебут, скрипалька:
Я помню, когда приехала ко мне эта скрипка. И это был очень большой скачок звука. Мензуры. И прям было слышно, что это не тот инструмент, на котором раньше было.
Музиканти Харківської філармонії до дівчат ставляться як до рівних. Перед концертом - не більше ніж дві спільні репетиції. Та вже після першої - оркестранти аплодують сестрам.
Это ж золото, это бриллианты наши! бриллиант! Это не золото, это бриллиант!
Юрій Янко, головний диригент Харківської філармонії:
Посмотрите на лица этих детей, что одна девочка, что другая, сразу видно, их лица озарены. У них сияют глаза.
Поруч із дівчатами - горді за своїх дітей батьки.
Оксана Почебут, мати музиканток:
Молодша вибрала свій інструмент самостійно взагалі. Вона сказала: скрипочка, вона мені плакала кожного дня. І розказувала, що ні, ти не розумієш, це мій інструмент. Я буду скрипалькою.
Дівчата екстерном закінчують середню освіту. Єлизавета на два роки раніше. Маргарита вже теж "перестрибнула" через клас. Майбутнє дівчата не уявляють без музики й мріють вступити до однієї з європейських консерваторій.
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