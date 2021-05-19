Чи зросте ціна на гарячу воду та опалення?

Ціни - у вільне плавання. Уряд скасував спецзобов'язання "Нафтогазу" перед постачальниками тепла. Нагадаю, раніше НАК постачав газ для "Теплокомуненерго" за регульованою ціною. Але вже від завтра "тепловики" купуватимуть паливо - на ринку.

Що це означає для споживачів? І чи зросте ціна на гарячу воду та опалення? Дізнавався Богдан Вербицький.

Ринок газу - на повну!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд більше не регулює ціни на газ для "Теплокомуненерго".

Тобто "тепловики" купуватимуть газ за ринковими цінами.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Це аспект, який найбільше цікавить людей. Бо вони живуть в багатоквартирних будинках і їх цікавить, якою буде ціна.

Тож скільки платитимемо за опалення? І головне, чи готові тепловики до Ринкових правил гри? Бо раніше Теплокомуненерго отримувало паливо від "Нафтогазу" за зниженою ціною, але тепер підприємство буде прив'язане до Європейських газових бірж.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

До індексу TTF у Голландії. Тобто по цій ціні продає "Нафтогаз" ресурси. І кінцева ціна формується на рівні 9 гривень. Тобто це ціна, яку отримає Теплокомуненерго.

Тож цифри в платіжках за тепло та гарячу воду насамперед залежатимуть від ціни на газ. Раніше її занижували через механізм ПСО.

Арсентій Блащук, президент Асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго":

Тепер їх треба піднімати, але це вже буде не на гривню. 2 чи 10. А треба вже в два, а в деяких підприємствах на 60 відсотків.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Відповідно вартість гігакалорії відштовхуємося від того, що вона сьогодні для населення, для мешканців багатоквартирних будинків 1500 - 1600 гривень в середньому по Україні. Відповідно вона має бути підвищена 2200 гривень 2300 гривень. Тоді підприємства не будуть працювати собі в збиток.

Але зараз працюють! При чому втрати - колосальні! А боргова яма - глибока.

Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

На сьогоднішній день рівень заборгованості сягає в цілому по країні близько 60 мільярдів гривень.

Арсентій Блащук, президент Асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго":

Нам держава винна 28 мільярдів гривень в тарифах. Яку вона не сплачує починаючи з 15 року. Це вже скільки років пройшло. І десь 26-27 мільярдів гривень винне населення.

А значить, змінювати постачальника газу тепловики-боржники не могли.

Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Необхідно терміново внести зміни в правила постачання природного газу, якими передбачити можливість для підприємств ТКЕ змінювати постачальника газу з наявним боргом. Як це було зроблено під час відкриття ринку газу для населення.

Арсентій Блащук, президент Асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго":

Дайте нормальні зарплати людям і пенсії, щоб вони мали змогу оплачувати - це дорога послуга. Не дешева. Тут факт. На сьогодні - питання ключове - що робити з боргами за газ.

В уряді їх пропонують списати. Для цього готують документи.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Чекаю пропозицій по законопроектах про погашення заборгованості по різниці в тарифах перед Теплокомуненерго. Це дозволить владі погасити заборгованість за газ, та почати так би мовити з чистого листа.

Утім, депутати борги списувати не поспішають. Хоча відповідний законопроєкт у парламенті Є. А Тепелокомуненерго, більшість з яких належать місцевій владі, укладатимуть контракти з постачальниками самостійно.

Олександр Пасічник, заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Більше того. Вони зацікавлені в постачанні ресурсу виробникам теплової енергетики.

Але, навіть якщо борги "спишуть", як знову в них не погрузнути? Головним "механізмом" сплати мають залишитися субсидії. А їх, до речі, нараховуватимуть по-новому! За бортом - опиняться власники кількох квартир або банківського депозиту, вищого за 100 тисяч гривень.