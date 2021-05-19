Египет продлил карантинные меры [ Редактировать ]
Правительство Египта приняло решение продлить действие ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 31 мая.
Об этом сообщает издание Ahram.
При этом правительство утвердило, что некоторые карантинные меры будут смягчены. В частности, будут открыты общественные парки и пляжи.
Кроме того, до 21:00 будут работать магазины, торговые центры, кофейни, рестораны и кинотеатры. При этом проведение общественных мероприятий останется под запретом.
Учащимся международных школ будет разрешено посещать занятия только до конца мая. Затем, начиная с июня, учебный процесс будет продолжен в режиме онлайн.
Открытие границ и "паспорта" иммунизации будет одним из главных на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который запланирован на 25 мая. Украина уже договаривается с ЕС о совместимости COVID-паспортов.
Напомним, что для украинцев открыты 107 стран. "Подробности" писали о правилах въезда и необходимых документах.
по теме
Рестораны и пабы могут принимать посетителей внутри, а также открываются музеи, кинотеатры и спортзалы
Но отмена ограничений будет постепенной и продлится в течение 15 дней
В Сингапуре планируют закрыть большинство школ и перевести учеников на дистанционное обучение
В эту зону может попасть Черкасская область
Вероятно с периодической "дистанционкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года