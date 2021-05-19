Тарифы "на места": депутат рассказал, чего ожидать от новых платежек [ Редактировать ]
В среду, 19 мая, в эфире программы "Акцент" на телеканале "НТН" депутат Харьковского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Спасский рассказал, как изменяться платежки украинцев в скором времени.
"На сегодняшний день задолженность населения по тарифам ЖКХ достигает 80 млрд грн, то есть это такой большой объем денежных средств скопился буквально начиная с 2014 года. В 2014 году он составлял 14 млрд, в 2019 - 55 млрд, а за два года - плюс 25 млрд", - заявил депутат.
Также он добавил: "Сейчас, учитывая то, что регулятор в начале принял жесткие санкции для всех монополистов, потому что, как вы знаете, у нас и газовые структуры, и облэнерго как правило находятся в частных руках и сами устанавливают тарифы, поэтому переложить эту ответственность на местные органы власти, я считаю, безответственным", - заявил депутат.
Спасский отметил, что регулировать эту ситуацию в теперешних условиях будет сложнее.
"Регулировать будет гораздо сложнее с точки зрения местного самоуправления, чем это делал Кабмин своим решением", - добавил он.
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