В среду, 19 мая, в эфире программы "Акцент" на телеканале "НТН" депутат Харьковского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Спасский рассказал, как изменяться платежки украинцев в скором времени.

"На сегодняшний день задолженность населения по тарифам ЖКХ достигает 80 млрд грн, то есть это такой большой объем денежных средств скопился буквально начиная с 2014 года. В 2014 году он составлял 14 млрд, в 2019 - 55 млрд, а за два года - плюс 25 млрд", - заявил депутат.

Также он добавил: "Сейчас, учитывая то, что регулятор в начале принял жесткие санкции для всех монополистов, потому что, как вы знаете, у нас и газовые структуры, и облэнерго как правило находятся в частных руках и сами устанавливают тарифы, поэтому переложить эту ответственность на местные органы власти, я считаю, безответственным", - заявил депутат.

Спасский отметил, что регулировать эту ситуацию в теперешних условиях будет сложнее.

"Регулировать будет гораздо сложнее с точки зрения местного самоуправления, чем это делал Кабмин своим решением", - добавил он.