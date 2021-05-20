Україна теж планує видавати ковідні сертифікати. У Мінцифрі анонсували, що з 1 липня в Україні хочуть запровадити новий документ - з інформацією про щеплення і дату його проведення.

Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія". Також ведуться перемови з ЄС про взаємне визнання викцинальних документів.