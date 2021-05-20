В Україні запроваджують європейський аналог "ковід-паспортів" [ Редактировать ]
Україна теж планує видавати ковідні сертифікати. У Мінцифрі анонсували, що з 1 липня в Україні хочуть запровадити новий документ - з інформацією про щеплення і дату його проведення.
Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія". Також ведуться перемови з ЄС про взаємне визнання викцинальних документів.
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