Посадовці Держприкордонслужби за хабарі розмитнювали "євробляхи" [ Редактировать ]
Посадовців Держприкордонслужби викрили на хабарництві. За гроші вони допомагали безперешкодно ввозити до України автівки з єврономерами.
За одну машину отримували від 600 до 1000 доларів. Начальника одного з відділів затримали, коли той брав три тисячі доларів так званої плати.
Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні до протиправної схеми ще й митники.
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