Посадовців Держприкордонслужби викрили на хабарництві. За гроші вони допомагали безперешкодно ввозити до України автівки з єврономерами.

За одну машину отримували від 600 до 1000 доларів. Начальника одного з відділів затримали, коли той брав три тисячі доларів так званої плати.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні до протиправної схеми ще й митники.