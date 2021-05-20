Всесвітній День вишиванки присвятили етнічній культурі та екологічним проблемам [ Редактировать ]
Сьогодні Всесвітній день вишиванки - п’ятнадцятий за ліком. Його відзначають щороку в третій четвер травня, хоча свято не є офіційним. Ідею у 2006 році подали студенти й викладачі Чернівецького національного університету, долучитися до акції міг кожен охочий.
Ініціатива швидко набула популярності. І нині вишиту візерунками українську сорочку одягають дедалі більше людей не лише в Україні, а й по всьому світу.
Цьогорічний День вишиванки присвячений етно-музиці та екологічним проблемам.
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