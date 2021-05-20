Сьогодні Всесвітній день вишиванки - п’ятнадцятий за ліком. Його відзначають щороку в третій четвер травня, хоча свято не є офіційним. Ідею у 2006 році подали студенти й викладачі Чернівецького національного університету, долучитися до акції міг кожен охочий.

Ініціатива швидко набула популярності. І нині вишиту візерунками українську сорочку одягають дедалі більше людей не лише в Україні, а й по всьому світу.

Цьогорічний День вишиванки присвячений етно-музиці та екологічним проблемам.