США скасували санкції проти оператора газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Скасувати санкції проти оператора російсько-німецького газогону "Північний потік-2" вирішили в Білому домі. Мовляв, таке рішення відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.
Водночас держсекретар Ентоні Блінкен зазначив: США й надалі стримуватимуть завершення проєкту - обмеження запровадять проти 9 російських суден, задіяних у спорудженні газогону.
У Сенаті рішення адміністрації Байдена назвали подарунком для Путіна та вважають цей крок щонайменше помилковим.
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