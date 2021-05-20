Білий дім переконує, що робить це "в інтересах нацбезпеки"

Адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". Білий дім переконує, що робить це "в інтересах нацбезпеки".

"США не хочуть через газогін псувати відносини з Німеччиною" - пише американська преса. І максимум, чого варто чекати, це обмежень проти кількох російських суден, які беруть участь у будівництві.

У відповідь у Держдепі запевнили, що застосують всі наявні засоби, щоб зупинити спорудження труби. Заступник речника відомства Джаліна Портер назвала "потік" - цитую - "російським проєктом зловмисного впливу" і пообіцяла, що Держдепартамент і далі протидіятиме будь-якій ворожій поведінці Москви.