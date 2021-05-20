"Конструктивний крок": у Німеччині прокоментували відмову США від санкцій проти "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
На рішення Білого Дому вже відреагували в Німеччині. Досить стримано. За яким сценарієм можуть розвиватися подальші події? Тетяна Логунова з Берліна.
Санкції проти чотирьох російських кораблів, які беруть участь у будівництві газогону, і чотирьох пов'язаних із проєктом російських компаній. І жодних проти оператора "Північного потоку-2" та його директора. Намір адміністрації Джозефа Байдена обмежитися "санкціями-лайт" одразу ж прокоментували в Німеччині. Міністр закордонних справ країни Гайко Маас був лаконічним.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Це конструктивний крок, який ми надалі обговорюватимемо з представниками Вашингтону.
Стриманість офіційного Берліна цілком зрозуміла. Адже рішення Білого Дому не капітуляція, а політична пауза. Санкції, які американці планують запровадити проти суден, усе одно дадуть результат - вони уповільнять реалізацію проєкту. Крім того, немає жодних гарантій, що Білий Дім не передумає і не розширить "чорного списку". Адже у звіті, який Держдеп направив до Конгресу, чітко вказано: компанія-оператор теж залучена до діяльності, яка є підсанкційною.
І виняток для неї зробили лише, щоб не зашкодити відносинам США з Німеччиною та іншими європейськими партнерами. До того ж це компромісне рішення Держдеп ще може переглянути. У наступному звіті до Конгресу, через три місяці.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Я думаю, що наразі ми виграли три місяці часу для переговорів із Вашингтоном щодо подальших дій.
Новини з Вашингтона коментують і експерти. Вони вважають, що нині Сполучені Штати намагаються знайти рішення, яке дасть змогу зберегти добрі відносини з Німеччиною і водночас не допустити завершення проєкту. А ще американці чекають на результати наступних виборів до Бундестагу. Вже у вересні до влади у Німеччині може прийти партія "зелених", яка і сама не в захваті від будівництва "Північного Потоку-2".
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