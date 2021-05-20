20 травня в День вишиванки Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол передав Національному центру народної культури "Музей Івана Гончара" унікальні вишиванки з мотивами україно-нідерландських відносин.

Дизайн сорочок створений в колаборації нідерландської дизайнерки Емілі Германс та українського виробника етно одягу “Едельвіка”, як результат натхнення 29-річним досвідом співпраці двох країн.

Орнаменти та кольори нідерландського острова Маркен, символічність підібраних елементів та типові українські техніки вишивки гармонійно поєднались у цілісну картину та співіснують на традиційному українському вбранні.

Дві такі сорочки – чоловіча та жіноча – стали експонатами в колекції Музею Івана Гончара.

"Ми пишаємось тим, що ділимось з вами результатами цього натхненного проекту міжкультурної співпраці та сподіваємось, що він знайде особливе місце та значення у колекції музею. Я з радістю сам ношу українську вишиванку і впевнений, що традиційний український одяг може бути актуальним і в нинішньому часі. Щороку в День вишиванки я спостерігаю багато українців у вишитих сорочках і тішусь, що ваші традиції є живими", - підкреслив Йеннес де Мол.

"Для нас почесно приймати такий дарунок до фондів Музею Івана Гончара, оскільки він засвідчує Вашу повагу до українських традицій і, безумовно, зміцнює дружній та партнерський потенціал між нашими країнами. Дуже добре, що ми можемо спілкуватись через мову вишивки, краси, мистецтва, які створені на любові, світлих емоціях і почуттях людей. Для нас важливо розуміти, що вишита сорочка прочитується іншими народами як маркер ідентичності українців. У часи бездержавності вона була нашим символом і прапором. Так само це було і в часи Майдану, коли тривав черговий етап боротьби українців за свої свободи.

Наша спадщина вишитих сорочок надзвичайно багата. Немає двох однакових, бо вони проявляли індивідуальність і були засобом самовираження, але поруч з тим зберігали традицію. Сьогодні це розмаїття вишивки об'єднує українців, тримає зв'язок з попередніми поколіннями і дає можливість прокласти місток до нащадків. Приємно, що вишита сорочка може об'єднувати і бути мовою взаєморозуміння України з іншими країнами. Дуже дякуємо за дарунок!" – додав Петро Гончар, генеральний директор Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара".

Нагадаємо, що щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. У цей українці одягають етнічний одяг як символ нагадування про необхідність збереження народних традицій.

З давніх давен, вишиванка вважається оберегом, символом, що крізь час зв’язує покоління, несе в собі позитивну енергетику. Вишиванка - це дзеркало унікальності української історії, адже кожен регіон України має свою власну вишивку. Сьогодні вишиванка це не лише відображення минулого, а й традиції, що живуть і говорять голосом сучасності.