Новый "мерседес" и костюмы дорогой марки Zilli - весь перечень достижений на посту народного депутата от партии "Слуга народа" Артема Культенко. Однако при этом выпускник духовной семинарии и исповедник идей "русского мира" стремительно двигается по карьерной лестнице внутри партийных структур. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Чорновил.

Эксперт напомнил, что фигура Культенко запомнилась в парламенте исключительно за счет скандалов. Например, когда перед местными выборами 2020 года "слуги" для создания иллюзии патриотизма решили посетить прифронтовые территории, Культенко демонстративно развернулся и поехал ночевать в дорогую его сердцу Святогорскую Лавру Московского патриархата.

По словам Чорновила, именно на "духовной почве" Культенко сошелся со своим покровителем, экс-замглавы Офиса Президента Сергеем Трофимовым. "Возможно, их соединила любовь к московскому патриархату, может совместные планы взять под контроль мелкий и средний бизнес в Киеве, а еще вероятно, нескрываемое сибаритство. "Друзья-прихожане" московской церкви имеют также общую страсть к немецкому автопрому - оба недавно обновили свои автопарки "Мерседесами". И если для Трофимова это хоть как-то укладывается в его предыдущую бизнес-историю и причастность к скандальным коррупционным потокам, то для Культенко, который еще два года до того руководил двумя пирожковыми в левобережном районе столицы Позняках, а теперь вышивает в Zilli по Верховной Раде - это, пожалуй, самое большое "достижение". И единственное, чем такой "слуга" может гордиться", - написал политолог.

Он также напомнил о недавней истории с участием Культенко в незаконной вечеринке в одном из ресторанов Конча-Заспы во время локдауна, о чем рассказывали журналисты программы "Схемы".

По его мнению, кроме просто нарушения карантинных правил, участники мероприятия, среди которых и Культенко, распределяли между собой роли в управлении киевской областной ячейкой "Слуг народа". В частности, о передаче реального управления от избранного формальным руководителем Андрея Мотовиловца фактическому - Культенко, который должен был заменить Александра Дубинского после введения против последнего санкций США и исключения из фракции. "Поскольку именно в эти дни в Киевской областной организации слуг происходили некоторые громкие изменения и события, а на банкетном совещании в ресторане их готовили (что и признал Мотовиловец), позволю себе предположить, что именно там и происходил сбор местной правящей мафиозной группы, которой представили ее "родителей". То, что там соорганизаторами выступили формальный глава организации Мотовиловец и представитель старого "крестного отца" Культенко, может свидетельствовать, что в Коза Ностра обо всем договорились и все починили. А каких-то кардинальных и позитивных изменений ожидать не приходится", - резюмировал Чорновил.