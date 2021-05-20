"Это будет поражением США": Кулеба о реализации "Северного потока-2" [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальная позиция США по российскому проекту "Северный поток-2", несмотря на возможную отмену санкций, остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.
Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".
Возможную отмену санкций США против "Северного потока-2" он прокомментировал следующим образом:
Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто в менее конфликтный способ.
Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".
Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии.
Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
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