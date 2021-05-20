12 июня пройдет церемония награждения V Национальной кинопремии "Золотая Дзига-2021". Об этом сообщает "Украинская Киноакадемия".

Отмечается, что в этом году церемония пройдет оффлайн и будет вручаться в 23 номинациях. Кроме этого, в список входит новая категория – "Лучший игровой сериал".

Ведущими церемонии будут актриса и телеведущая Дарья Трегубова и журналист и телеведущий Олег Панюта.

Руководительница Госагентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук сказала:

Кинопремия Золота Дзига уже пять лет подряд доказывает, что украинскому кино быть. Киноиндустрия – это живой организм, который иногда может оступиться, упасть, но постоянно поднимается, достигая новых вершин.

Олег Панюта отметил, что "нынешний ковидний период стал вызовом для индустрии кино в Украине, но он не испортил уникальный творческий настрой и не отбил привычку бороться".

Ведущая мероприятия Дарья Трегубова в свою очередь рассказала, что кино - это ее любовь, "а Дзига - страсть".

На сегодняшний день лидерами по количеству номинаций стали фильмы – "Плохие дороги", "Атлантида", "Толока", "Земля голубая", "Будто апельсин" и "Черкассы".

Всего на участие подана 81 киноработа.

Как сообщали "Подробности", Европейский вещательный союз, который организовывает песенный конкурс "Евровидение", отстранил Беларусь от участия из-за песни группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять страну в мае 2021 года.

Напомним, что Go_A изменили песню на "Евровидение": как звучит трек.