Кабмін та "Нафтогаз" залишать мільйони людей без гарячої води та опалення - Віталій Кличко [ Редактировать ]
П'ять мільйонів людей без гарячої води, а восени ще й без опалення. Через дії уряду та "Нафтогазу" жителі ста двадцяти міст України уже цього місяця можуть забути, що таке елементарні зручності.
Про це заявив голова Асоціації міст України - міський голова Києва Віталій Кличко. Адже від сьогодні "Нафтогаз" більше не продаватиме комунальним підприємствам газ без передоплати.
- З сьогоднішнього дня, припиняється обов'язок НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання, природній газ за режимом покладання спеціальних обов'язків підприємства будуть купувати газ у "Нафтогазу" чи інших газопостачальників за ринковими умовами.
Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень. Уряд відмовився виконувати взяті на себе зобов'язання, а саме: компенсація витрат комунальним підприємствам не здійснюється. Що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону.
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