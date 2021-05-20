П'ять мільйонів людей без гарячої води, а восени ще й без опалення. Через дії уряду та "Нафтогазу" жителі ста двадцяти міст України уже цього місяця можуть забути, що таке елементарні зручності.

Про це заявив голова Асоціації міст України - міський голова Києва Віталій Кличко. Адже від сьогодні "Нафтогаз" більше не продаватиме комунальним підприємствам газ без передоплати.