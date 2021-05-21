Республіканці США хочуть відновити санкції щодо "Північного потоку 2" [ Редактировать ]
У Сенаті США хочуть відновити санкції щодо "Північного потоку 2" - для всіх компаній без винятку. Новий законопроєкт внесли представники Республіканської партії.
Вони назвали дії адміністрації Байдена "хибними" та закликали негайно зупинити спорудження російського газогону.
Нагадаю, раніше Держдеп Сполучених Штатів скасував обмеження проти компанії, яка прокладає трубу. В адміністрації Байдена пояснили такі дії, цитую, "інтересами національної безпеки США".
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