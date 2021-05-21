Препарат может храниться при температуре от 2 до 8 градусов/ фото: РБК

Канадские медики провели исследования, благодаря которым удалось установить, что вакцина от коронавирусной инфекции, производства Pfizer/BioNTech, может храниться при значительно большей температуре, нежели считалось изначально. Такое заявление сделали в Департаменте здравоохранения Канады.

Согласно новым данным, препарат может, без риска быть испорченным, храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия на срок до месяца.

Департамент здравоохранения Канады авторизовал запрос Pfizer/ BioNTech, позволив хранить COVID-вакцины при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в месте использования сроком до одного месяца.

Отмечается, что в Департаменте пояснили, что такое решение основывается на новых данных компании-разработчика вакцины. Ранее необходимость хранения препарата при очень низких температурах являлась главным его недостатком, однако сейчас Pfizer предоставил дополнительные данные в пользу более гибких условий хранения.

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Кроме того, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer. Поставка осуществляется в рамках глобальной инициативы COVAX помощи бедным странам вакциной от коронавируса.

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