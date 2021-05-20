Вакцины от коронавирусной инфекции, которые были официально утверждены Всемирной организацией здравоохранения, являются эффективными против всех известных штаммов COVID-19, в частности и тот, который распространяется на территории Индии. Об этом заявил 20 мая директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге.

По его словам, бороться с новыми вариантами коронавируса вполне возможно согласно теми же методам и рекомендациям, что и против классического.

Все варианты вирусов COVID-19, которые появились до сих пор, реагируют на имеющиеся, утвержденные вакцины.

Отмечается, что для полного преодоления всех мутаций COVID-19 нужно соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и все остальные разработанные рекомендации.

Читайте также, в международной схеме обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 не хватает 140 миллионов доз из-за коронакризиса в Индии. Индийский институт сыворотки (SII) приостановил поставки вакцин. SII должен был поставить около половины из двух миллиардов вакцин для COVAX в этом году.

Кроме того, угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19, сейчас в мире выявляют четыре основных мутации коронавируса, среди них: индийский, южноафриканский и британский штаммы.

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